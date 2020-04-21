Новые гранты Собянина стимулируют собственников снизить стоимость аренды

Аргументы Недели → Общество 13+

21 апреля 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Действующие на территории российской столицы торговые и коммерческие центры, которые снижают стоимость аренды для нанимателей, получат гранты от правительства Москвы. Об этом говорится в сообщении, которое разместили сегодня на официальном сайте мэра.

В рамках комплекса мер поддержки бизнеса, утвержденного градоначальником Сергеем Собяниным, на гранты для собственников коммерческой недвижимости, которые снизят арендную ставку для предпринимателей, будут направлены 13,2 млрд рублей. Эти деньги призваны компенсировать собственникам сумму налогов на имущество и земельных платежей.

Как пояснил вице-мэр Владимир Ефимов, чтобы стать обладателем гранта, необходимо снизить арендную плату на двукратный размер компенсации, но не менее чем на 50% от первоначальной ставки.

Еще 2,1 млрд рублей столичные власти направят на поддержку 2 600 налогоплательщиков, использующих такие площади самостоятельно. В общей сложности помощь должны получить около 6 500 налогоплательщиков на общую сумму 15,3 млрд.

По словам министра регионального правительства Кирилла Пуртова, для собственников коммерческой недвижимости, которые не сдают площади в аренду, а используют их в качестве торговых, коммерческих центров или гостиниц самостоятельно, компенсируется 50% налога на имущество и земельных платежей за весь период приостановки работы предприятия.

Также в появившейся на официальном сайте мэра информации рассказывается, что собственникам коммерческой недвижимости продлили до 31 декабря 2020-го срок уплаты авансовых платежей за второй квартал текущего года по налогу на имущество и земельному налогу.