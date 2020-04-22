Власти Краснодарского края не будут открывать кладбища на Радоницу

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22 апреля 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Кладбище. Фото: Епархиальное управление РА.

На Кубани до 30 апреля продолжает действовать карантин для уменьшения распространения коронавируса.

Действие распоряжение губернатора распространяется и на посещение кладбищ. Сначала в документе фигурировал срок с 18 по 26 апреля – меры ввели для того, чтобы избежать массового скопления людей в течение пасхальной недели, затем было решено продлить запрет до 30 апреля.

Таким образом, на Радоницу – день поминовения усопших, который в этом году выпадает на 28 апреля – кладбища также нельзя посещать.

В краевой администрации сообщают, что помянуть усопших можно будет у стен храмов при соблюдении всех профилактических мер.

Ранее сообщалось, что более 1900 человек оштрафовали на Кубани из-за нарушения режима самоизоляции.