Боле 1900 человек оштрафовали на Кубани из-за нарушения режима самоизоляции

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21 апреля 2020, 18:52 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, нарушениями режима считаются массовые скопления людей. Также нельзя передвигаться на личном автотранспорте без спецпропуска, за исключением «беспропускного окна» с 10 до 16 дня.

Соблюдение режима контролируют специальные мобильные отряды самоконтроля. Они же фиксируют нарушения и составляют протоколы об административной ответственности.

Всего с момента введения карантина в суды края поступило более 3700 дел об административном правонарушении по статьям 6.3 и 20.6.1 КоАП РФ. Из них уже рассмотрено порядка 2300. Приостановлена деятельность 108 предприятий. Наказание в виде административного штрафа применено в отношении 1897 лиц в размере от 1000 рублей. В основном это нарушение самоизоляции, когда граждане без острой необходимости находились на улице.

Напомним, согласно 20.6.1 КоАП физлица за нарушение правил могут получить предупреждение или штраф в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. В случае повторного несоблюдения норм – от 15 тысяч до 50 тысяч рублей.

Должностным лицам за первое нарушение грозит штраф от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, за последующее – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Юридическому лицу могут выписать протокол об административном правонарушении на сумму от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток.