В Госдуме рассказали, как будут наказывать за неправомерно завышенные цены на лекарства

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22 апреля 2020, 08:25 [ «Аргументы Недели» ]

Аптека. Фото: сайт Госдума РФ

Для контроля над ситуацией с лекарственным обеспечением, а также для того, чтобы не допустить взвинчивания цен на препараты и медицинские средства в период эпидемии, принят закон об административной ответственности за попытки нажиться на страхах людей.

За завышение цен на лекарства вводятся административные штрафы. Для должностных лиц штраф составит от 250 тыс. до 500 тыс. рублей, для ИП и юридических лиц – в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарств по неправомерно завышенным ценам за весь период такой реализации, но не более одного года.

Кроме этого, правительство сможет установить предельные цены на лекарства на срок до 90 дней, если рост цен достигнет 30%.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что на рост стоимости и отсутствие в аптеках ряда медицинских изделий и лекарств уже жаловались не только граждане, но и власти регионов, которым сейчас важно через механизм госзакупок обеспечить всем необходимым больницы, поликлиники и социальные учреждения. В некоторых субъектах, по его словам, с начала года стоимость масок и марлевых повязок выросла в 3-4 раза.

Ранее в Госдуме объяснили, как будет работать закон о дистанционной продаже лекарств.