В Госдуме объяснили, как будет работать закон о дистанционной продаже лекарств

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21 апреля 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

Таблетки. Фото: сайт Госдума РФ

Закон разрешил свободную доставку препаратов обычными курьерскими службами, а также сотрудниками без специального фармацевтического образования. Продажа рецептурных лекарств будет осуществляться только на основании электронного рецепта.

«Чтобы получить лекарства тем, кто находится в группе риска и не может выйти из дома, нужно связаться с поликлиникой, к вам придет врач, который и продлит рецепт, и доставит лекарственные средства либо с помощью медицинских работников, либо волонтеров», – пояснил председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

В деревнях, где нет аптек, нужно будет позвонить фельдшеру или вызвать его, чтобы он разрешил ситуацию в центральной районной больнице и районных аптеках.

Кроме этого, в России введены новые рецептурные бланки и обновлены правила назначения лекарств. Рецепты смогут выписывать либо на бумаге, либо оформлять в форме электронного документа, заверенного усиленной электронной подписью медицинского работника.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще страдать от поддельных лекарств.