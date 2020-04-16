Россияне стали чаще страдать от поддельных лекарств

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16 апреля 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Согласно данным Росздравнадзора, россияне все чаще принимают препараты, не обладающие лечебными или профилактическими свойствами. Это может стать причиной серьезных осложнений и даже смерти пациентов.

По информации Росздравнадзора, в 2019 году в результате выборочного контроля качества лекарств выявили 227 партий 156 торговых наименований 214 серий недоброкачественных препаратов. Удельный вес отечественных «пустышек» превысил 67%, а иностранных – почти 33%. Общая стоимость изъятых в ходе проверок недоброкачественных лекарств составила почти 13 миллионов рублей.

По данным Росздравнадзора, за 2019 год поступило 28,6 тысяч сообщений о нежелательных реакциях и терапевтической неэффективности лекарств (2018 год – 28,1 тысяч). В результате их проверки оказалось, что 20,9 тыс. (19,4 тыс.) реакций относились к категории серьезных (реакция организма пациента от применения лекарств, приведшая к смерти, врожденным аномалиям или порокам развития либо представляющая собой угрозу жизни, требующая госпитализации, приведшая к стойкой утрате трудоспособности или инвалидности). Из поступивших сообщений 598 нежелательных реакций закончились летальным исходом.

Федеральным законом от 1 апреля № 95-ФЗ статья 238.1 Уголовного кодекса РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок» была дополнена таким квалифицирующим признаком, как совершение преступления с использованием СМИ или интернета. Теперь онлайн-фармацевтам грозит наказание в виде лишения свободы от четырех до шести лет со штрафом в размере от 750 тыс. до 2,5 млн руб. В качестве альтернативы предусмотрены принудительные работы на срок до пяти лет.

Второй закон (89-ФЗ) устанавливает повышенную административную ответственность за реализацию фальсификата через СМИ или интернет, если эти действия не содержат признаков преступления. Граждан в этом случае могут оштрафовать на сумму от 75 до 200 тыс. руб., должностных лиц и предпринимателей – от 150 до 600 тыс. руб., а юрлиц – от 2 до 6 млн руб. Для организаций и ИП в качестве альтернативного наказания предусмотрено приостановление деятельности на срок до 90 дней.