Жителей Хабаровского края обязали носить маски в общественных местах

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22 апреля 2020, 07:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Люди в масках. Фото: сайт Госдума РФ

С 22 апреля в Хабаровском крае заработал обязательный масочный режим для граждан при посещении общественных мест.

Власти обязали жителей надевать медицинские маски при входе в общественный транспорт, вокзалы и аэропорты, магазины и другие общественные места.

Если человек будет без маски, то торговые точки вправе не пускать его и не обслуживать, равно как и водители общественного транспорта – нарушающих масочный режим пассажиров.

Кроме этого, в краевой столице решили убрать с улиц качели и спортивные снаряды.

Ранее оперативный штаб Приангарья заявил о приросте статистики по коронавирусу.