Жителей Хабаровского края обязали носить маски в общественных местах

С 22 апреля в Хабаровском крае заработал обязательный масочный режим для граждан при посещении общественных мест.
Власти обязали жителей надевать медицинские маски при входе в общественный транспорт, вокзалы и аэропорты, магазины и другие общественные места.
Если человек будет без маски, то торговые точки вправе не пускать его и не обслуживать, равно как и водители общественного транспорта – нарушающих масочный режим пассажиров.
Кроме этого, в краевой столице решили убрать с улиц качели и спортивные снаряды.
Ранее оперативный штаб Приангарья заявил о приросте статистики по коронавирусу.