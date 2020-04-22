Оперативный штаб Приангарья заявил о приросте статистики по коронавирусу

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22 апреля 2020, 07:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bst.bratsk.ru

Лаборатория. Фото: сайт Роспотребнадзора.

Оперативный штаб Иркутской области обновил статистику по короновирусной инфекции в Приангарье.

По данным на утро 22 апреля, диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 79 человек. К 63 госпитализированным пациентам добавились 12 человек, находившихся в обсерваторах.

«Большая часть инфицированных приходится на областной центр, там тесты на коронавирус оказались положительными у 52 человек», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что за последние сутки был госпитализирован​ один​ пациент с ОРВИ​ и подозрением на коронавирусную инфекцию. Им оказался 28-летний житель Красноярского края, который находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Чувашии умерли пять пациентов, которые были заражены коронавирусом.