Оперативный штаб Приангарья заявил о приросте статистики по коронавирусу

Оперативный штаб Иркутской области обновил статистику по короновирусной инфекции в Приангарье.
По данным на утро 22 апреля, диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 79 человек. К 63 госпитализированным пациентам добавились 12 человек, находившихся в обсерваторах.
«Большая часть инфицированных приходится на областной центр, там тесты на коронавирус оказались положительными у 52 человек», – говорится в сообщении.
Также сообщается, что за последние сутки был госпитализирован один пациент с ОРВИ и подозрением на коронавирусную инфекцию. Им оказался 28-летний житель Красноярского края, который находится в состоянии средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что в Чувашии умерли пять пациентов, которые были заражены коронавирусом.