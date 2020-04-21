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21 апреля 2020, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]

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В Чувашии умерли пять пациентов, которые были заражены коронавирусом. Жертвам коронавирусной инфекции было от 66 до 79 лет. У всех имелись сопутствующие тяжелые заболевания: сахарный диабет, гипертония, хроническая сердечная недостаточность, кардиосклероз.

В республиканском Минздраве сообщили, что врачи боролись за их жизни, сделали все возможное, но, спасти людей не удалось. По данным министерства здравоохранения республики, "при жизни первые тесты, обработанные лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии по Чувашской Республике, показали отрицательные результаты, только повторное тестирование после смерти подтвердило инфицирование COVID-19".

Всего в Чувашии выявлено 235 случаев заражения новой коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны из больницы 14 человек, в том числе двое – 21 апреля.