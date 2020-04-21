Рязанские полицейские сняли клип о самоизоляции, изменив слова песни группы «Король и шут»

Рязанские полицейские записали песню про борьбу с пандемией коронавируса. Ролик был опубликован в YouTube УМВД по Рязани. Сотрудники сняли клип о самоизоляции на песню группы «Король и Шут» под названием «Лесник».
Так Культурный центр областного управления МВД присоединился к всероссийскому флешмобу #оставайтесь дома.
Сотрудники полиции Рязани напомнили людям о мерах безопасности из-за пандемии коронавируса. На кадрах видно, как музыканты по одиночке снимаются на фоне безлюдных улиц, леса и пустырей. Клип был смонтирован из фрагментов видео, которые размещали в интернете опергруппа, телевизионные СМИ и волонтеры.