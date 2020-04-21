Рязанские полицейские сняли клип о самоизоляции, изменив слова песни группы «Король и шут»

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21 апреля 2020, 22:22 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, полицейский

Рязанские полицейские записали песню про борьбу с пандемией коронавируса. Ролик был опубликован в YouTube УМВД по Рязани. Сотрудники сняли клип о самоизоляции на песню группы «Король и Шут» под названием «Лесник».

Так Культурный центр областного управления МВД присоединился к всероссийскому флешмобу #оставайтесь дома.

Сотрудники полиции Рязани напомнили людям о мерах безопасности из-за пандемии коронавируса. На кадрах видно, как музыканты по одиночке снимаются на фоне безлюдных улиц, леса и пустырей. Клип был смонтирован из фрагментов видео, которые размещали в интернете опергруппа, телевизионные СМИ и волонтеры.