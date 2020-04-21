Пушков посоветовал краснодарской чиновнице самой сшить бахилы для врачей

Сенатор Совфеда Алексей Пушков раскритиковал слова чиновницы из Краснодарского края, которая отчитала медработников за отсутствие бахил в больнице и велела им самим сшить все необходимое.
«Замминистра здравоохранения Краснодарского края отчитала врачей за то, что они не могут сами сшить себе бахилы. Ничего себе! А кто людей лечить будет?» - возмутился Пушков поведением женщины.
Он напомнил, что в обязанности чиновницы входит обеспечение больниц региона всем необходимым для работы. Сенатор посоветовал ей шить бахилы самостоятельно, раз она не в состоянии выполнить свои должностные обязанности и обеспечить врачей бахилами.