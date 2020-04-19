Чиновница отчитала врачей: «бахилы - две тряпочки сшить»

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19 апреля 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Во время видеоконференции с главами больниц Краснодарского края замминистра здравоохранения Валентина Игнатенко выразила недовольство отсутствием бахил фактически во всех госпиталях региона.

Игнатенко признала, что восполнить нехватку защитных костюмов, масок или респираторов, очков непросто. Но бахилы - это же "две тряпочки сшить", достаточно взять любую ткань и посадить двух-трёх санитарок, "которые вам прострочат". "В вашем колхозе попросите, 1000 рублей заплатите, вам любая женщина нашьет, которая шить умеет, портниха", — сказала замминистра на совещании. "Почему вы ждете манны небесной? Кто вам их привезет?", — недоумевает Игнатенко.