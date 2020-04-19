На Кубани с 20 апреля меняется режим работы МФЦ

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19 апреля 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодарском крае с 20 апреля большинство многофункциональных центров по оказанию муниципальных и государственных услуг приостанавливают прием и выдачу документов.

Запрет действует в связи с несоблюдением заявителями требований Роспотребнадзора соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга.

С 20 по 30 апреля будут работать только следующие филиалы ГАУ КК «МФЦ КК». В Краснодаре это офис на ул. Леваневского, 174, ул. Зиповская, 5, павильон № 1, офис на ул. Шоссе Нефтяников, 28 и пр-кт Чекистов, 37.

В Новороссийске – офис на ул. Бирюзова, 6, пр-кт Дзержинского, 156Б, офис в с. Цемдолина, ул. Ленина, 8.

В Сочи будут действовать филиалы на ул. Кирова, 53, ул. Лазарева, 58, ул. 20 Горно-Стрелковой дивизии, 18А, ул. Юных Ленинцев, 10.

Прием и выдача документов будет осуществляться только по предварительной записи с 10:00 до 16:00.



Гражданам, ранее записавшимся, необходимо повторно пройти процедуру записи в другие офисы.