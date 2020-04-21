Девятиклассники смогут сдать ГИА в своей школе

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21 апреля 2020, 19:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Минпросвещения рассказали, что в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией учащиеся девятых классов могут получить возможность сдавать ГИА в тех же школах, в которых обучаются.

«Министерство отмечает, что исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации пункты приема сдачи экзаменов в 9 классах планируется организовать на базе школ, в которых обучались участники ГИА-9», - объявили в ведомстве. Отмечается, что это не распространяется на выпускников сдающих в этом году ЕГЭ.

Согласно новому расписанию ГИА, экзамены пройдут с 8 июня по 31 июля. При этом региональные власти самостоятельно смогут устанавливать основные и резервные сроки проведения экзаменов. Также в этом году девятиклассники не будут сдавать ОГЭ по предметам по выбору.