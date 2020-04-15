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В Рособрнадзоре показали новое расписание ОГЭ

, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]

В Рособрнадзоре показали новое расписание ОГЭ
Фото: pixabay.com

В Рособрнадзоре назвали предположительные даты, когда пройдет сдача Основного государственного экзамена для девятиклассников. Отмечается, что в этом году отменены ОГЭ по предметам на выбор.

В ведомстве опубликовали новое расписание ОГЭ. «В соответствии с ним, основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля», - сказано в сообщении.

Отмечается, что власти регионов смогут самостоятельно устанавливать основные и резервные сроки экзаменов по математике и русскому языку. Время для дополнительного периода дачи выделено в сентябре.

АБ

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