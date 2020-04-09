Ученики не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

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9 апреля 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору в рамках основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году. Об этом стало известно в четверг,9 апреля.

«Рекомендация ушла в регионы, что выборных предметов [на ОГЭ] в этом году не будет», - отметил он.

Музаев добавил, что вводить изменения в содержание ЕГЭ и ОГЭ нецелесообразно. По его словам, ученики 9-х и 11-х классов уже в сентябре выбрали предметы, которые они хотели бы сдавать, а на четвертой четверти проходит закрепление материала.

«… подошли к финишной прямой… сейчас снова менять какую-то конструкцию в содержании экзамена - это не помочь, а навредить», - пояснил он.

Ранее сообщалось, что выпускники школ, подлежащие призыву, не будут уходить в армию этой весной и получат возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы.