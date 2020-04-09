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Выпускников школ освободили от весеннего призыва

, 14:07 [ «Аргументы Недели», ] Источник: РИА Новости

Выпускников школ освободили от весеннего призыва
Pixabay

Выпускники школ, подлежащие призыву, не будут уходить в армию этой весной и получат возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы. Об этом рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 тысяч из 650 тысяч человек, привлекаемых на призывные мероприятия, призываться на военную службу весной этого года не будут. Им будет предоставлена возможность после успешной сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения", – сказал Герасимов на селекторном совещании.

Напомним, весенняя призывная кампания стартовала в России на фоне пандемии коронавируса. Согласно решению министра обороны РФ Сергея Шойгу, чтобы избежать распространения заболевания, в призывных комиссиях введены повышенные меры безопасности, а отправка новобранцев в войска начнется не ранее 20 мая.

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