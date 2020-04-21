Роспотребнадзор: квартиры госпитализированных с COVID-19 москвичей продезинфицируют

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21 апреля 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]

Веленгурин Владимир/Global Look Press, дезинфекция

В Роспотребнадзоре сообщили, что управление ведомства по городу Москве выпустило указ о бесплатном проведении работ по заключительной дезинфекции в квартирах москвичей, которых госпитализируют с коронавирусом.

Информацию об очагах дезинфекторы получают не от заболевшего и членов его семьи, а от скорой помощи и через автоматизированную систему регистрации инфекционных заболеваний, добавили в ведомстве.

Время для процедуры определят вместе с гражданином, при этом от услуги он вправе отказаться. При этом важно проверить у сотрудников наличие документов.

В жилище будут обрабатывать все: двери, стены, пол, посуду, белье, игрушки. Такие же работы проведут в подъезде, где проживает заболевший.

Замдиректора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский уверен, что пациенты со слабым течением коронавируса могут полностью вылечиться даже в домашних условиях.