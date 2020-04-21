В Роспотребнадзоре рассказали, как проходит лечение от коронавируса в домашних условиях

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21 апреля 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

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Замдиректора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский уверен, что пациенты со слабым течением коронавируса могут полностью вылечиться даже в домашних условиях.

По мнению эксперта, выздоровление при легкой форме COVID-19 может занять около недели. При этом полная выписка возможна только тогда, когда тесты на коронавирус покажут отрицательный результат.

Покровский отметил, что на легкое течение болезни указывает отсутствие температуры. В таком случае пациента оставляют дома и выписывают ему необходимые препараты для лечения. Врач рекомендовал таким больным пить больше воды, сократить общение с родственниками, а также использовать индивидуальные предметы быта. «Кипячение, использование мыла — очень важно. И желательно как можно чаще проветривать помещение», - добавил специалист.