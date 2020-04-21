Суд разъяснил принципы определения отцовства

Аргументы Недели → Общество 13+

21 апреля 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]

Установление отцовства в правовой практике стало весьма частым явлением. Решить эту проблему иногда не под силу даже опытным юристам. Коллегия судей Верховного суда, проанализировав правовое поле, дала важные рекомендации по рассмотрению таких вопросов.



Суд столкнулся с ситуацией, когда родитель отказался от участия в биологической экспертизе. Пара прожила в браке полтора года. В семье появился ребёнок. Когда отец заметил, что ребёнок не похож на него, он покинул семью. Мужчина попытался оспорить отцовство в суде, но первая судебная инстанция ему отказала за недоказанностью отсутствия родства с ребёнком. Мать на суд не явилась. Судья посчитала, что ребёнок имеет право на семью, должен знать родителей и воспитываться ими.



Сомневающийся родитель обратился в Верховный суд. Высшая инстанция нашла массу ошибок и направила дело на пересмотр. Истцу придётся пройти все инстанции ещё раз. Но если мать не явится в суд без уважительной причины с целью назначения экспертизы, заявление истца об отсутствии отцовства удовлетворяется полностью даже без проведения биологических исследований.



С другой стороны, так ли важно, на кого похож ребёнок и кто его биологический отец, если он любит и знает только одного, пусть не родного, отца.



