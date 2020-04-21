В Свердловской области из-за коронавируса ужесточили правила продажи алкоголя.
Власти Свердловской области приняли решение сократить время работы алкогольных отделов в магазинах.
В подписанном губернатором области документе говорится, что реализовывать алкогольную продукцию теперь можно с 10 до 19 часов. До 21 апреля алкогольная продукция в магазинах Свердловской области могла продаваться до 23 часов.
Ранее сообщалось, что пожилой уральский врач мог заразиться коронавирусом от соседа по подъезду.