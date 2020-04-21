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В Свердловской области из-за коронавируса ужесточили правила продажи алкоголя

, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

В Свердловской области из-за коронавируса ужесточили правила продажи алкоголя
Алкогольный отдел. Фото: Pixabay

В Свердловской области из-за коронавируса ужесточили правила продажи алкоголя.

Власти Свердловской области приняли решение сократить время работы алкогольных отделов в магазинах.

В подписанном губернатором области документе говорится, что реализовывать алкогольную продукцию теперь можно с 10 до 19 часов. До 21 апреля алкогольная продукция в магазинах Свердловской области могла продаваться до 23 часов.

Ранее сообщалось, что пожилой уральский врач мог заразиться коронавирусом от соседа по подъезду.

ДВа

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