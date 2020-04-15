Пожилой уральский врач мог заразиться коронавирусом от соседа по подъезду

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15 апреля 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: Pixabay

В Екатеринбурге с подозрением на COVID-19 госпитализирован врач одной из городских больниц.

Сообщается, что 68-летний медик мог заразиться от своего соседа по подъезду, который оказался инфицированным коронавирусом, но на тот момент не чувствовал признаков заболевания.

Позже сосед врача был госпитализирован в инфекционное отделение другой городской больницы столицы Урала.

Также сообщается, что с подозрением на коронавирус были госпитализированы еще два сотрудника двух разных городских больниц. Правда, официально власти эту информацию еще не подтвердили.

Ранее сообщалось, что два главврача больниц Екатеринбурга ушли на карантин по коронавирусу.