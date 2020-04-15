Два главврача больниц Екатеринбурга ушли на карантин по коронавирусу

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15 апреля 2020, 08:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: соцсети

Руководители двух екатеринбургских клиник ушли на самоизоляцию. Карантинные мероприятия были проведены по предписанию Роспотребнадзора после контакта медиков с пациентами, зараженными COVID-19.

Один из медиков, главврач ЦКБ №20 Семен Хмельникер, самоизолировался после контакта с VIP-пациентом, за жизнь которого борются медики. Сообщается, что речь идет об известном екатеринбургском адвокате, который лег в ГКБ №20 на операцию, но оказался заражен COVID-19.

Главврач ГКБ №14 Владимир Кухаркин самоизолировался, поскольку попал в дальний круг контактов человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Несмотря на то, что лица не из ближнего круга не госпитализируются и не самоизолируются, врач решил пойти на такую меру безопасности.

Ранее сообщалось, что первый случай заболевания коронавирусом подтвердили в Минусинске.