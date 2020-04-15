Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили в Минусинске

В Минусинске Красноярского края официально подтвержден первый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Сообщается, что заболевший мужчина несколько дней находился в Абакане и контактировал с человеком, у которого затем был обнаружен коронавирус.
Минусинец вернулся домой, почувствовал себя плохо, однако первый тест на коронавирус оказался отрицательным. Спустя несколько дней повторный анализ подтвердил наличие инфекции.
Больной госпитализирован в Минусинскую ЦРБ, круг контактных лиц устанавливается.
Ранее эпидемиолог Минздрава рассказал о тенденции распространения коронавируса в России.