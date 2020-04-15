Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили в Минусинске

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15 апреля 2020, 06:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 19rus

Фото: Pixabay

В Минусинске Красноярского края официально подтвержден первый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Сообщается, что заболевший мужчина несколько дней находился в Абакане и контактировал с человеком, у которого затем был обнаружен коронавирус.

Минусинец вернулся домой, почувствовал себя плохо, однако первый тест на коронавирус оказался отрицательным. Спустя несколько дней повторный анализ подтвердил наличие инфекции.

Больной госпитализирован в Минусинскую ЦРБ, круг контактных лиц устанавливается.

Ранее эпидемиолог Минздрава рассказал о тенденции распространения коронавируса в России.