Эпидемиолог Минздрава рассказал о тенденции распространения коронавируса в России

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14 апреля 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Xinxua/globallookpress.com

Внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико оценил ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Отмечается тенденция к увеличению, к усилению интенсивности эпидемического процесса. В соответствии с критериями ВОЗ, мы находимся где-то, по крайней мере Москва - это точно совершенно, на третьей, а то и четвертой фазе развития эпидемического процесса», - пояснил он.

Брико отметил, что в данный период уже сложно определить видимый источник инфекции и цепочку распространения заболевания. Однако он считает, что эффект от ограничительных мер будут виден через неделю.

Ранее Николай Брико назвал радиус передачи коронавируса от человека к человеку.