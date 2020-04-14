Эпидемиолог Минздрава рассказал о тенденции распространения коронавируса в России

Внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико оценил ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
«Отмечается тенденция к увеличению, к усилению интенсивности эпидемического процесса. В соответствии с критериями ВОЗ, мы находимся где-то, по крайней мере Москва - это точно совершенно, на третьей, а то и четвертой фазе развития эпидемического процесса», - пояснил он.
Брико отметил, что в данный период уже сложно определить видимый источник инфекции и цепочку распространения заболевания. Однако он считает, что эффект от ограничительных мер будут виден через неделю.
Ранее Николай Брико назвал радиус передачи коронавируса от человека к человеку.