В Минздраве назвали радиус передачи нового коронавируса

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14 апреля 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико рассказал, на каком расстоянии можно заразиться коронавирусом от человека. Кроме того, он напомнил, что передача осуществляется воздушно-капельным и контактным путём.

«Человек инфицированный может передавать вирус на расстоянии 4 метров», - пояснил он в эфире телеканала «Россия 24».

Брико добавил, что вирус может сохраняться в воздухе от 30 минут до трех часов, а на поверхности – до нескольких дней.

Соответствующие данные эксперт взял из нового исследования Центра по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC).

Ранее в Минздраве объяснили, как отличить коронавирус нового типа от ОРВИ.