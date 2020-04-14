В Минздраве назвали радиус передачи нового коронавируса

Внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико рассказал, на каком расстоянии можно заразиться коронавирусом от человека. Кроме того, он напомнил, что передача осуществляется воздушно-капельным и контактным путём.
«Человек инфицированный может передавать вирус на расстоянии 4 метров», - пояснил он в эфире телеканала «Россия 24».
Брико добавил, что вирус может сохраняться в воздухе от 30 минут до трех часов, а на поверхности – до нескольких дней.
Соответствующие данные эксперт взял из нового исследования Центра по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC).
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