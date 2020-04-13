В Минздраве РФ объяснили, как отличить коронавирус от ОРВИ

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13 апреля 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Минзрав РФ

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Группа ведущих российских ученых и клиницистов подготовила Временные методические рекомендации «Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19», в которых говорится при каких симптомах необходимо начать амбулаторное лечение, не дожидаясь результата теста на коронавирус.

«Согласно определения подозрительного случая, любой случай острой респираторной инфекции (температура тела выше 37,5 °C и один или более из следующих признаков: кашель - сухой или со скудной мокротой, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO2) ≤ 95%, боль в горле, насморк и другие катаральные симптомы) при отсутствии других известных причин, которые объясняют клиническую картину вне зависимости от эпидемиологического анамнеза считается подозрительным на COVID-19», - сказано в документе.

При этом противовирусную терапию нужно проводить пациенту в первые 48 часов с начала заболевания. Отмечается, что именно раннее лечение позволяет облегчить влияние коронавирусной инфекции на организм человека. Кроме того, препараты, которые назначают при COVID-19 следует принимать под строгим контролем врача, чтобы избежать нежеланных побочных эффектов, вплоть до летального исхода.

Рекомендации подготовлены для врачей первичного звена.