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В Совете Федерации заявили об ответственности руководителей медучреждений и здравоохранения регионов

, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]

В Совете Федерации заявили об ответственности руководителей медучреждений и здравоохранения регионов
Сенатор Владимир Круглый. Фото: сайт Совета Федерации РФ

Кроме выполнения сложнейших задач по лечению пациентов с коронавирусом и другими заболеваниями, перед руководителями медучреждений и органов здравоохранения регионов стоит не менее важная задача – защита медицинского персонала.

Об этом заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

«Как показывает печальный опыт некоторых регионов, самые масштабные вспышки произошли при заносе коронавируса именно в больницы», – сказал сенатор.

Именно поэтому он считает абсолютно оправданным постановление главного санитарного врача РФ о необходимости еженедельного планового обследования тех медицинских работников, которые имеют риск заражения.

«В сложившейся ситуации необходимо позаботиться о медработниках, находящихся на передовой в борьбе с распространением COVID-19. Все врачи, фельдшеры и медицинские сестры должны быть в должной мере защищены», – подчеркнул Круглый.

Ранее Совет Федерации принял законы по противодействию коронавирусу.

ДВа

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