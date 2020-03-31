Совет Федерации принял законы по противодействию коронавирусу

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31 марта 2020, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Совета Федерации РФ

Совет Федерации на внеочередном заседании во вторник поддержал законы, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией, защиту граждан, экономики и бизнеса. Ранее в тот же день они были одобрены Госдумой.

Закон устанавливает особенности определения размеров пособий по временной нетрудоспособности на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу в размере, исчисляемом исходя из минимального размера оплаты труда

Кроме того, закон предполагает, что родителям, получающим выплату за первого или второго ребенка, не нужно будет до 1 октября 2020 года подавать заявление о назначении этих выплат на новый срок», – говорится в тексте пояснительной записки.

Правительство наделяется правом выделять необходимые средства на своевременное финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции без внесения изменений в закон о федеральном бюджете.

Закон, в частности, устанавливает особый порядок регистрации и обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для применения в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Правительство также в случае чрезвычайной ситуации или при угрозе заболевания, представляющего опасность для окружающих, сможет на 90 дней ограничивать оптовую и розничную торговлю медизделиями по определенному перечню.

Этим же законом предложен механизм возврата средств туристам по решению правительства по каждой «закрытой» стране.

В тех же поправках прописано, что губернаторам предоставляются универсальные инструменты, позволяющие осуществлять дополнительное финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением ухудшения экономической ситуации, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

Кроме этого, внесены поправки вносятся в Уголовный кодекс РФ и в Кодекс об административных правонарушениях. В соответствии с поправками в УК РФ нарушитель заплатит штраф от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Возможно лишение свободы на срок до двух лет.

Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от 1 млн до 2 млн рублей, срок лишения свободы – от трех до пяти лет. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до семи лет. Также вводится ответственность за распространение фейковых новостей о коронавирусе.

Закон меняет правила проведения техосмотра в РФ: полностью от прохождения ТО освобождаются автомобили младше четырех лет. Если с года выпуска автомобиля прошло от четырех до десяти лет, то техосмотр надо будет проходить каждые два года. Ежегодно этой процедуре должны подвергаться автомобили старше 10 лет.

Ранее в Совете Федерации высказались против легализации онлайн-продажи алкоголя.