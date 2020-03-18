В Совете Федерации высказались против легализации онлайн-продажи алкоголя

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18 марта 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Сенаторы прокомментировали идею о том, что следует легализовать продажи алкоголя через Интернет в связи с массовым карантином из‑за коронавируса.

По словам первого заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского считает, что нельзя соглашаться с предложениями о легализации онлайн-продажи алкоголя. Сенатор объяснил это тем, что алкоголь не относится к категории жизненно необходимых продуктов.

«В период инфекций, эпидемий, наоборот, режим ужесточения связан с тем, что иммунная система часто реагирует на алкоголь совершенно понятным образом – иммунитет человека ослабевает», – пояснил законодатель.

Кроме этого, при продажах через Интернет под видом слабого алкоголя могут реализовываться крепкие напитки, а контролировать это невозможно, считает Рязанский. Помимо этого, нововведение может спровоцировать рост числа семейных скандалов и домашнего насилия.

«Двигаться надо в абсолютно противоположном направлении», – подчеркнул парламентарий.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить кальяны из-за угрозы коронавируса.