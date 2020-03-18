В России могут запретить кальяны из-за угрозы коронавируса

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18 марта 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предлагает запретить кальяны в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Использование одноразовых наконечников при курении кальянов может не спасти от заражения коронавирусной инфекцией. Такие приборы в кафе и ресторанах не стерилизуют после каждого употребления. В этих условиях необходимо приостановить продажу кальянов в ресторанах», – заявил Рязанский.

Инициативу поддержал профессор Московской медицинской академии имени Сеченова Андрей Демин. По его словам, многие страны уже ограничили их использование в связи с эпидемией коронавируса, в том числе Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, Оман, ОАЭ, Палестина, Тунис, Сирия, Ирак, Иордания, Иран, Пакистан.

«Круг этих стран будет расширяться», – добавил Демин.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы коронавируса в Адыгее и Краснодарском крае ограничили работу мечетей и отменили пятничные проповеди.