В Адыгее и Краснодарском крае ограничили работу мечетей и отменили пятничные проповеди

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18 марта 2020, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края объявило о временном ограничении работы всех мечетей, в том числе и соборной в Майкопе.

Кроме этого, в мечетях временно не будут проводить факультативные занятия, уроки, лекции и массовые мероприятия.

Согласно документу, принято решение не проводить пятничную проповедь, прихожанам посоветовали воздержаться от посещения коллективных молитв на период ограничения и совершать их дома, а людям старше 60 лет настоятельно рекомендовали воздержаться от посещений мечети на период ограничения.

В Духовном управлении подчеркнули, что мусульманам следует избегать непосредственных физических контактов в форме рукопожатий, объятий, поцелуев и т. д.

«Данные ограничения действуют с настоящего времени и до 20 апреля 2020 года», – говорится в сообщении ДУМ Адыгеи и Краснодарского края.

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