В России призывают Верховный суд и СК не отправлять в СИЗО преступников: «Когда нет признаков, что они скроются»

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21 апреля 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: pixabay.com

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что поддерживает обращение ФСИН к Верховному суду с просьбой сократить число арестов в период пандемии.

«Не только к Верховному суду, но и к следственным органам обращаемся с тем, чтобы к лицам, которые не совершили тяжких преступлений (и нет признаков, что они скроются), применяли бы меры пресечения, не связанные с водворением в СИЗО: домашний арест, залог, поручительство», - пояснила она.

По ее словам, ФСИН обеспечивает СИЗО необходимыми средствами индивидуальной защиты, а также проводит режим изоляции в целях профилактики новой коронавирусной инфекции.

Ранее Москалькова перечислила жалобы, которые поступают в связи с пандемией, в том числе из мест лишения свободы.