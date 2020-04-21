Москалькова перечислила жалобы граждан РФ из-за пандемии

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21 апреля 2020, 08:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: Татьяна Москалькова,сайт Госдумы РФ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова перечислила жалобы, которые поступают в связи с пандемией от граждан. По ее словам, среди них нехватка индивидуальных средств защиты, трудности с тестированием и поддержка населения.

«… в первую очередь обращения, связанные с отсутствием необходимых средств защиты в аптеках: маски, перчатки, дезинфицирующие средства. Несмотря на то что на эту проблему обращали внимание президент и премьер, люди пишут, что в аптеках этих средств нет в достаточной мере», - пояснила она, отметив, что врачи жаловались на нехватку спец. костюмов.

Другим вопросом является проведение платного тестирования на COVID-19 и его доступность. Москалькова отметила, что не все в Москве могут позволить себе заплатить 2 тыс.руб. за исследование.

Кроме того, некоторые жалуются на то, что сотрудников принуждают выходить на работу в период самоизоляции, а иностранные граждане – на окончание срока пребывания в России. Открытым остается вопрос и возращения граждан из-за рубежа: «Сейчас таких обращений стало меньше».

Москалькова добавила, что они продолжают следить за ситуацией в местах лишения свободы: «Организована доставка лекарств заключённым, получавшим их из дома».