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Пушков прокомментировал ситуацию с пошивом санитарами бахил на Кубани

, 07:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Пушков прокомментировал ситуацию с пошивом санитарами бахил на Кубани
сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в социальной сети прокомментировал ситуацию с пошивом одноразовых бахил санитарами в одной из больниц на Кубани.
 
Накануне в министерстве здравоохранения Кубани подчеркнули, что пошив младшим медицинским пероналом бахил является абсолютно обычной практикой. Ранее в сети появилась информация о том, что якобы заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко в ходе онлайн-совещания заявила, что медработники могли бы самостоятельно обеспечить себя бахилами.
 
Пушков иронически отметил, что если медики будут заняты пошивом бахил, а не своей прямой обязанностью – лечением людей, то бахилы останутся, а выздоровевших не будет.
ЕТ
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