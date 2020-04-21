Пушков прокомментировал ситуацию с пошивом санитарами бахил на Кубани

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в социальной сети прокомментировал ситуацию с пошивом одноразовых бахил санитарами в одной из больниц на Кубани.

Накануне в министерстве здравоохранения Кубани подчеркнули, что пошив младшим медицинским пероналом бахил является абсолютно обычной практикой . Ранее в сети появилась информация о том, что якобы заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко в ходе онлайн-совещания заявила, что медработники могли бы самостоятельно обеспечить себя бахилами.

Пушков иронически отметил, что если медики будут заняты пошивом бахил, а не своей прямой обязанностью – лечением людей, то бахилы останутся, а выздоровевших не будет.