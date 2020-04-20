Минздрав Кубани пояснил, что пошив масок и бахил санитарками - обычная практика

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20 апреля 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

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Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором эмоционально говорила замминистра здравоохранения Кубани Валентина Игнатенко, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.

Отмечается, что многоразовые резиновые бахилы неудобны для медиков, работающих по 8 часов в день. В связи с этим руководителям больниц и было предложено организовать пошив одноразовых тканевых бахил.

В минздраве Краснодарского края поясняют, что больницам выделяются необходимые финансы, но закупки медикаментов и расходных материалов учреждения делают сами, а шитье марлевых масок, тканевых бахил всегда было обычной практикой, это является обязанностью младшего медперсонала. Ведомство также утверждает, что сейчас в больницах региона средства защиты есть в достаточном количестве.

Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков удивился в соцсети: "А кто людей лечить будет?" Он посоветовал чиновнице самой шить бахилы, "толку будет больше".







