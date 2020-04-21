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В инфекционном госпитале в Майкопе скончался пациент с подозрением на коронавирус

, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

В инфекционном госпитале в Майкопе скончался пациент с подозрением на коронавирус
Фото: соцсети

По данным Минздрава Адыгеи, в реанимационном отделении республиканского инфекционного госпиталя скончался пациент с двусторонней пневмонией.

«Если анализы подтвердятся, то в республике это будет третья смерть, вызванная коронавирусной инфекцией», – говорится в сообщении.

В республиканском Минздраве также сообщили, что скончавшийся поступил в учреждение неделю назад в крайне тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ. Ему было 47 лет, мужчина жил в одном из районов Адыгеи.

По последним данным, в инфекционный госпиталь в Майкопе за сутки не поступило ни одного пациента.

Ранее сообщалось, что в Адыгее пациентка с коронавирусом родила здорового малыша.

ДВа

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