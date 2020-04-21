«Новая газета» сообщила о появлении федеральных войск в одном из районов Чечни

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21 апреля 2020, 10:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Новая газета»

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

На территории Надтеречного района Чечни замечены федеральные войска. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах российских СМИ.

Как пишет «Новая газета», представители местного населения сняли на видео большое скопление военных грузовиков и палаточные городки, разбитые возле нескольких населенных пунктов, входящих в состав района.

Как отмечается в процитированном материале, появление военных вызывает много вопросов, потому что в настоящий момент проезд по территории республики и без того блокируется сотрудниками местной полиции. Последняя обеспечивает режим жесткого карантина, введенного в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Официальной информации о переброске подразделений армии РФ в Чечню пока нет.

Ранее сообщалось, что глава региона Рамзан Кадыров пригрозил увольнением нарушителям режима самоизоляции.