«Новая газета» сообщила о появлении федеральных войск в одном из районов Чечни

На территории Надтеречного района Чечни замечены федеральные войска. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах российских СМИ.
Как пишет «Новая газета», представители местного населения сняли на видео большое скопление военных грузовиков и палаточные городки, разбитые возле нескольких населенных пунктов, входящих в состав района.
Как отмечается в процитированном материале, появление военных вызывает много вопросов, потому что в настоящий момент проезд по территории республики и без того блокируется сотрудниками местной полиции. Последняя обеспечивает режим жесткого карантина, введенного в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Официальной информации о переброске подразделений армии РФ в Чечню пока нет.
Ранее сообщалось, что глава региона Рамзан Кадыров пригрозил увольнением нарушителям режима самоизоляции.