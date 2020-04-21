В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

Утром во вторник стало известно, что Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности. Соответствующая информация содержится в прогностической карте, составленной синоптиками.

Согласно последним данным, желтый уровень погодной опасности был объявлен метеорологами в столице России из-за порывистого ветра.

Согласно последней информации, предупреждение в Москве и Подмосковье будет действовать с 12 часов вторника, 21 апреля, до полуночи четверга, 23 апреля.