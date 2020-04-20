В Псковской области объяснили высокую смертность пациентов с коронавирусом

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20 апреля 2020, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixels.com

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал высокую смертность пациентов с диагностированным у них коронавирусом нового типа в регионе. По его словам, это не связано с «недосмотром врачей».

«Фактически она сейчас достаточно высокая, но это все люди, которые поступили с сопутствующими тяжелыми заболеваниями. Это хронические заболевания легких, сердца, цирроз печени, три онкобольных (рак в четвертой стадии), поэтому этим людям помочь уже было достаточно сложно», - пояснил он в своем видеообращении в Instagram.

Ведерников отметил, что медики делают «все возможное и невозможное» в борьбе с инфекцией, а также согласовывают свои действия с федеральным центром.

Всего в регионе зафиксировано 58 зараженных, из них четыре - в тяжелом состоянии. При этом девять человек выздоровели, а шесть – скончались.

Ранее в Екатеринбурге больной коронавирусом совершил вооруженное нападение.