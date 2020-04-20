Перечислены серьезные очаги COVID-19 в России

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20 апреля 2020, 17:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 24

фото: Татьяна Голикова, сайт Госдумы РФ

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ назвала основные очаги заражения коронавирусной инфекцией в России.

«В России зарегистрировано 285 очагов заболевания с количеством граждан, которые там находятся под наблюдением и являются заболевшими, 4704. Конечно, основной удельный вес занимают медицинские организации, но, кроме того, есть и стационарные организации социального обслуживания», - пояснила она.

Голикова призвала вести пристальный контроль за такими местами, чтобы предотвратить распространение инфекции. По ее словам, если говорить о регионах, то наибольшее число заболевших из-за очагов находятся в Республике Коми, Якутии и Мурманской области.

Ранее Голикова назвала регионы с самым низким и высоким уровнем заражения COVID-19.