Голикова назвала регионы с самым низким и высоким уровнем заражения COVID-19

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20 апреля 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 24

фото: Татьяна Голикова, сайт Госдумы РФ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила распространение новой коронавирусной инфекции на территории государства. По ее словам, в настоящий момент девять регионов превышают среднероссийский показатель - 32,1 на 100 тыс. чел.

«Это Москва, Московская область, Республика Ингушетия, республика Коми, Мурманская область, Магаданская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия и Санкт-Петербург», - пояснила она, отметив, что самый низкий показатель распространенности в Кемеровской области.

Голикова добавила, что в 54 регионах России рост заражаемости выше, чем в среднем по стране. По ее словам, ситуация с распространением оценивается исходя из нагрузки и количества заболевших на 100 тыс. жителей.

Напомним, что за минувшие сутки число зараженных в РФ увеличилось на 4268 чел.