В Союзе дачников отреагировали на возможные поправки о соседских правах

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20 апреля 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: pixabay.com

Первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин прокомментировал поправки к ГК РФ о правах соседей, в том числе о сносе мешающего на земельном участке здания.

«Фактически соседские права возникают в тот момент, когда владельцы земельных участков начинают их освоение … Споры между соседями возникают очень часто: тень от забора или снег с крыши строения, дым от шашлыков … Во многих СНТ не соблюдались правила», - высказал он.

Чаплин отметил, что более трети споров в суде связаны с границами земельных участков, а каждый десятый – с землепользованием. По его словам, бывают как надуманные, так и реальные проблемы. Кроме того, он считает, что теперь часть нерегламентированных вопросов будет упорядочено.

Ранее сообщалось, что в ГК РФ могут внести поправки, в которых будут прописаны права соседей, вплоть до сбора плодов, упавших на чужой участок.