«Что упало - то пропало». Поправки в Гражданский кодекс РФ детально пропишут права соседей

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19 апреля 2020, 22:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Российская газета"

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, дача

Проект поправок в ГК содержит норму о сносе зданий на участке, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок, сообщил председатель комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Если же строение будет все же построено, несмотря на протесты соседей, то собственнику придется снести вредоносное сооружение.

Регламентированы при этом даже такие детали, как право собирать плоды дерева, которые упали на соседний участок. Согласно проекту, такое право, по умолчанию, имеет собственник того участка, на который упали плоды.

Владельцы участков не смогут формально возражать против шума, дыма, запахов и другого воздействия со стороны соседей.

Таким образом депутаты намерены решить проблемы, например, когда колодец соседа лишает воды участок, а посадки ухудшают состояние соседского участка. При этом предлагается установить, что если нормативов не существует, то последствия негативного влияния нужно будет устранять «исходя из природы и местоположения земельных участков или из обычая».

Крашенинников выразил надежду, что общественное обсуждение законопроекта состоится в этом году. После чего комитет подготовит этот документ ко второму чтению.