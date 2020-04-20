Назван средний возраст зараженных коронавирусом мужчин и женщин в России

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ сообщила средний возраст заболевших новым коронавирусом мужчин и женщин. Трансляция велась на телеканале Россия 24.
«На сегодняшний день средний возраст заболевших в нашей стране составляет для женщин 47,9 года, для мужчин - 44,7 года», - отметила она.
Голикова добавила, что доля пациентов старше 65 лет составляет 15,5% - ниже, чем в других странах, а младше 18 лет – 7,6%. Последний показатель соответствует общемировым тенденциям.
Ранее Голикова назвала регион с самым низким показателем распространённости заболевания.