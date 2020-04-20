Назван средний возраст зараженных коронавирусом мужчин и женщин в России

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20 апреля 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixels.com

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ сообщила средний возраст заболевших новым коронавирусом мужчин и женщин. Трансляция велась на телеканале Россия 24.

«На сегодняшний день средний возраст заболевших в нашей стране составляет для женщин 47,9 года, для мужчин - 44,7 года», - отметила она.

Голикова добавила, что доля пациентов старше 65 лет составляет 15,5% - ниже, чем в других странах, а младше 18 лет – 7,6%. Последний показатель соответствует общемировым тенденциям.

Ранее Голикова назвала регион с самым низким показателем распространённости заболевания.