В Ивановской области за сутки зафиксировали 20 новых случаев заражения коронавирусом

В Ивановской области число жителей, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, за сутки выросло на 20 пациентов. Сейчас общее число зараженных в регионе составляет 203 человека.
Также известно, что в области уже выписаны двенадцать жителей, готовятся к выписке еще пять человек с выздоровлением.
На сегодняшний день в Ивановской области под наблюдением медиков остаются 1371 человек с разными сроками окончания карантина.
Ранее в Липецкой области скончалась вторая пациентка с подтвержденным коронавирусом. Соответствующую информацию в понедельник, 20 апреля, предоставили сотрудники местной администрации.