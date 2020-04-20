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В Ивановской области за сутки зафиксировали 20 новых случаев заражения коронавирусом

, 14:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Ивановской области за сутки зафиксировали 20 новых случаев заражения коронавирусом
pixabay.com

В Ивановской области число жителей, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, за сутки выросло на 20 пациентов. Сейчас общее число зараженных в регионе составляет 203 человека.  

Также известно, что в области уже выписаны двенадцать жителей, готовятся к выписке еще пять человек с выздоровлением.

На сегодняшний день в Ивановской области под наблюдением медиков остаются 1371 человек с разными сроками окончания карантина.  

Ранее в Липецкой области скончалась вторая пациентка с подтвержденным коронавирусом. Соответствующую информацию в понедельник, 20 апреля, предоставили сотрудники местной администрации.

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