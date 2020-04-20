В Ивановской области за сутки зафиксировали 20 новых случаев заражения коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

20 апреля 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

pixabay.com

В Ивановской области число жителей, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, за сутки выросло на 20 пациентов. Сейчас общее число зараженных в регионе составляет 203 человека.

Также известно, что в области уже выписаны двенадцать жителей, готовятся к выписке еще пять человек с выздоровлением.

На сегодняшний день в Ивановской области под наблюдением медиков остаются 1371 человек с разными сроками окончания карантина.

Ранее в Липецкой области скончалась вторая пациентка с подтвержденным коронавирусом. Соответствующую информацию в понедельник, 20 апреля, предоставили сотрудники местной администрации.