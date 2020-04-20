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В Липецкой области скончался второй пациент с подтвержденным коронавирусом

, 13:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Липецкой области скончался второй пациент с подтвержденным коронавирусом
COVID-19, Robin Utrecht/Keystone Press Agency
В Липецкой области скончалась вторая пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию в понедельник, 20 апреля, предоставили сотрудники местной администрации.
 
Первая зараженная COVID-19 женщина скончалась в регионе в минувшую субботу. Речь идет о гражданке 1963 года рождения.
 
Второй умершей в Липецкой области стала 61-летняя женщина. Она находилась в стационаре на лечении с 1 апреля. У нее были слабость, сухой кашель и высокая температура. Впоследствии пациентку подключили к аппарату ИВЛ, однако спасти ее не удалось.
ЕТ

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