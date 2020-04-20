В Липецкой области скончался второй пациент с подтвержденным коронавирусом

Первая зараженная COVID-19 женщина скончалась в регионе в минувшую субботу. Речь идет о гражданке 1963 года рождения.

Второй умершей в Липецкой области стала 61-летняя женщина. Она находилась в стационаре на лечении с 1 апреля. У нее были слабость, сухой кашель и высокая температура. Впоследствии пациентку подключили к аппарату ИВЛ, однако спасти ее не удалось.