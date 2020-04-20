Бывший депутат, который уже бегал по городу в трусах и с пистолетом, устроил пьяные гонки и разбил в хлам дорогущую Bentley

Аргументы Недели → Общество 13+

20 апреля 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: РЕН ТВ

Экс-депутат Рифат Арифулин в Орехово-Зуево ну очень уважаемый человек. Он бизнесмен, владелец сети аптек и многочисленных магазинов. Но вот беда - любит бывший слуга народа приложиться к бутылке.

В 2018 году он уже бегал в одних трусах по городу с пистолетом, пугая прохожих. Но тогда всё закончилось относительно легко – его отправили в наркологическую клинику, но эффекта от лечения хватило ненадолго. Теперь он в нетрезвом виде устроил гонки на своем Bentley Bentayga и врезался в столб, буквально переломив последний пополам.

С травмой живота и сотрясением мозга Арифулина доставили в больницу, сообщает канал «112».