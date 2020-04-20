Коронавирус 20 апреля: в тюрьмах США освобождают заключённых из-за пандемии, Лукашенко считает COVID-19 политикой

Аргументы Недели → Общество 13+

20 апреля 2020, 10:03 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

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Количество инфицированных достигло 2 388 848 человек. Погибли 164 376 заразившихся, выздоровели – 615 459. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.





Президент Белоруссии считает коронавирус политикой. «Люди не думают о болезни – как помочь друг другу, в лучшем случае – как зашиться, отгородиться. Говорим, что вместе легче преодолеть, а действуем наоборот. Поэтому вы видите, что происходит и как используют отдельные государства в своих интересах эти проблемы. Но то ли еще будет», – говорит Александр Лукашенко. Белорусский лидер считает, что ни к чему резко менять устоявшийся образ жизни, закрывать заводы, фабрики, а также границы с другими странами, иначе «есть будет нечего».

Президент Чехии Милош Земан предложил ещё год не открывать границы страны из-за COVID-19. По его мнению, так можно избежать новой вспышки коронавируса.

Составлен рейтинг городов, соблюдающих режим самоизоляции. На первом месте оказалась Москва, на втором – Санкт-Петербург. В первую десятку также вошли Сочи, Казань, Уфа, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Пермь. Во второй десятке – Воронеж, Челябинск, Калининград, Самара, Красноярск, Волгоград, Саратов, Омск, Ярославль и Новосибирск.

Михаил Мишустин на борьбу с коронавирусом выделил Башкирии ещё 830 млн рублей. По словам премьер-министра, все койко-места должны быть оснащены необходимым оборудованием, а больницы – ключевыми специалистами.