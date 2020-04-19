В тюрьмах США из-за пандемии COVID-19 массово освобождают заключенных

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19 апреля 2020, 21:52 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Тесный контакт между людьми, антисанитария, отсутствие элементарных средств гигиены – идеальные условия для распространения инфекции. Все необходимое для этого присутствует в тюрьмах многих стран мира. В период пандемии коронавируса одно из решений проблемы – досрочное освобождение заключенных.

В США COVID-19 активно распространяется не только на свободе. 48-летнему Муни Мозесу, заразившемуся коронавирусом в Массачусетском лечебно-исправительном центре в числе 37 заключенных, удалось вылечиться. Шансов покинуть учреждение досрочно у него практически не было, поскольку осужден он на пожизненный срок за сексуальные преступления.

В нью-йоркской тюрьме Райкерс-Айленд в начале апреля порядка сотни заключенных подали иск, требуя освобождения, потому что страдают болезнями, которые делают их особо уязвимыми для коронавирусной инфекции. В тюрьме округа Фултон температуру измеряли только заключенным. Сотрудников, адвокатов и других посетителей пропускали внутрь без проведения этой процедуры. По данным американского издания The City, всего на 13 апреля в тюрьмах Нью-Йорка было инфицировано 319 заключенных и 573 работника.

На 14 апреля в 24 тюрьмах и трех учреждениях по надзору за освобожденными условно-досрочно во Флориде коронавирус был подтвержден у 35 заключенных и 56 сотрудников. По неофициальной информации, двое человек скончались.

По данным на 16 апреля в федеральных исправительных учреждениях США было выявлено 473 заключенных и 279 сотрудников с положительным тестом на коронавирус; 64 и 23 соответственно выздоровели; 18 узников умерли. Такие данные приводит официальный сайт Федерального бюро тюрем.

По информации World Prison Brief (WPB), базы данных о тюрьмах всего мира, в учреждениях США различного подчинения находится 2 121 600 заключенных — 655 человек на 100 тысяч населения.

26 марта на пресс-конференции в Министерстве юстиции США генеральный прокурор США Уильям Барр рекомендовал Федеральному бюро тюрем рассмотреть возможность перевода под домашний арест заключенных, находящихся в группе риска по возрасту и хроническим заболеваниям. Прокурор также обязал каждого, кто выходит на свободу, пройти 14-дневный карантин в своем исправительном заведении.

Рекомендации Уильяма Барра последовали власти разных штатов. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо дал указание выпустить из мест лишения свободы 1100 нарушителей условий досрочного освобождения, а мэр Нью-Йорка Билл де Блазио обещал освободить 300 осужденных за ненасильственные преступления. 367 заключенных покинули в начале апреля тюрьмы в штате Массачусетс, 3500 узников планируют освободить власти Калифорнии.